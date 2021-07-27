В Кузбассе по статье о нарушении охраны труда судят пожарного за гибель коллеги

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Березовский городской суд Кемеровской области рассматривает дело пожарного Александра Голишихина, обвиняемого в нарушении правил охраны труда и гибели своего коллеги. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Тарасюк.

"В декабре 2019 года в поселке под Кемерово горел частный дом. Выехали пожарные, а в процессе разборки конструкции, когда пожар уже практически был ликвидирован, обрушилось потолочное перекрытие и придавило пожарных. Один из них погиб, второй был травмирован. Пострадавший, Александр Голишихин, был командиром отделения и РТП (руководителем тушения пожара - прим. ТАСС). В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"", - сказала она. Голишихин был госпитализирован. Первоначально по делу он проходил свидетелем, но после выписки стал обвиняемым и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

После длившегося год предварительного следствия началось судебное разбирательство в Березовском городском суде Кемеровской области. По словам адвоката, в процессе были уже представлены все доказательства, был допрошен подсудимый. Как утверждает адвокат, следствие считает, что пожарные ослабили конструкции.

По мнению стороны защиты, дом был старый, его конструкция обветшала, но предвидеть обрушение было невозможно. При этом случившееся является не следствием нарушения техники безопасности, а роковой случайностью. "Сторона защиты ходатайствовала о проведении пожарно-технической и строительно-технической экспертиз, мог ли он (подсудимый) предвидеть обрушение. Пожарные, которые проходят свидетелями, все дали показания, что ничего не предвещало этого - на этом перекрытии они работали, с него тушили пожар, по нему ходили. К тому же пожарный, который погиб, с 20 годами стажа, в том числе командиром отделения. И все пожарные говорят, что он бы не стал рисковать собой и другими, если бы была угроза обрушения. В целом не исследован вопрос конструктивных особенностей здания", - добавила Тарасюк.

Александр Голишихин - уже третий пожарный, которого судят в Кемеровской области за последнее время. До сих пор не завершено судебное разбирательство в отношении Андрея Бурсина и Сергея Генина, тушивших ТРЦ "Зимняя вишня" и спасавших его посетителей. Их обвиняют в халатности. В июне по их делу были завершены судебные прения, приговор пока не оглашен.