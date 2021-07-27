Реверсивное движение открыли на единственной дороге, ведущей к Эльбрусу

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Экстренные службы открыли реверсивное движение на дороге, ведущей к курорту Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом журналистам сообщил во вторник руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

С 05:30 мск 27 июля единственная автодорога А-158, ведущая к курорту Эльбрус, была закрыта после схода селевого потока из-за обильных осадков.

"По состоянию на 15:47 мск на 88-м километре ФАД А-158 Прохладный - Баксан - Азау (район поселка Эльбрус) открыто реверсивное движение. Работы по очистке дорожного покрытия продолжаются", - сказал Беров.

Он отметил, что на месте происшествия работают 38 человек и восемь единиц техники.