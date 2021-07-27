Суд оштрафовал граждан Узбекистана, прилетевших в Ростов-на-Дону в майках с символикой АУЕ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал за демонстрацию на одежде символики запрещенного в РФ экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) двоих граждан Узбекистана, которые были задержаны в аэропорту Платов. У мужчин также изъяли вещи с запрещенной символикой, они подлежат уничтожению, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Судом в отношении иностранных граждан вынесено постановление о наказании в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с конфискацией и уничтожением вещей с запрещенной символикой", - сообщил представитель ведомства.

Ранее во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области сообщили о задержании в ростовском аэропорту двух граждан Узбекистана, демонстрировавших поддержку АУЕ, что выражалось в соответствующей символике на майках у мужчин. В настоящее время проводится проверка, являются ли они сторонниками экстремистской организации.

В конце октября 2020 года Министерство юстиции РФ включило АУЕ в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.