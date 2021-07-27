В аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет из Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пассажирский Boeing-737 произвел экстренную посадку в Симферополе из-за вибраций в двигателе, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства. На борту самолета находятся около 170 человек.

Позднее представитель авиакомпании "Якутия" сообщил ТАСС, что вибрация двигателя была зафиксирована на самолете перевозчика. "Самолет сейчас становится на колодки, пойду встречать. Насколько я знаю, при вылете из Внуково обнаружена вибрация двигателя. По данным бронирования, [на борту, предположительно, находятся] 162 человека - это только пассажиры, и экипаж - семь человек", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что вибрация была зафиксирована при вылете из Внуково, самолет направлялся в Симферополь. "Обычно, если при вылете возникают серьезные неполадки, то самолет должен вернуться, а если завершили рейс, то, возможно, ничего серьезного не было", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что из-за срочной посадки в зоне ожидания в воздухе над Черным морем находятся четыре самолета: два из Санкт-Петербурга и два из Москвы. По данным источника в авиационных кругах, все эти самолеты уже благополучно произвели посадку.