Причиной ДТП с автобусом на юго-западе Москвы стало плохое самочувствие водителя

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем, в результате чего врезался в столб на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС подтвердили данную информацию. "По предварительным данным, водителю рейсового автобуса стало плохо, в результате чего автобус совершил наезд на мачту городского освещения на пересечении улиц Лебедева и академика Хохлова, - сказали в пресс-службе. - В результате происшествия пострадал водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики".

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются. Информация по пострадавшим уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о ДТП возле здания МГУ им. М. В. Ломоносова, где автобус № 111 врезался в мачту городского освещения. Сообщалось о двух пострадавших. Позже в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС добавили, что водитель автобуса пострадал, еще троих пассажиров осматривают медики.