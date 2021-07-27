В Москве осуждены трое обвиняемых в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил обвиняемых в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна к лишению свободы на сроки от 8 до 11 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"27 июля Черемушкинский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Андроника Сираканяна к 8 годам лишения свободы, Аршака Балагозяна - к 10 годам и Андрея Борисенко - к 11 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными в организации убийства и пособничестве в его совершении, а также в убийстве. Суд также удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Суд установил, что в сентябре 2019 года Балагозян получил заказ на убийство чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Он нашел исполнителей преступления - Сираканяна и Борисенко, которые в течение месяца следили за жертвой. 13 ноября 2019 года Борисенко выстрелил в голову спортсмена и вместе с поджидавшим его сообщником скрылся на автомобиле Infiniti.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в марте 2020 года фигуранты дела были задержаны. "На стадии предварительного расследования соучастники всячески противодействовали установлению обстоятельств совершенного преступления, сообщая противоречивые сведения относительно своего алиби", - рассказала Иванова. По ее словам, следствием данная информация была опровергнута и получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к убийству.

"Кроме того, в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются оперативно-разыскные мероприятия", - добавила Иванова.