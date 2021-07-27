Жителя Петербурга задержали за запись роликов с угрозами христианам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции и СК задержали в Петродворцовом районе города мужчину, которого обвиняют в том, что он записывал видеоролики с угрозами православным христианам и выкладывал их в соцсеть "ВКонтакте", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"В 2020 году обвиняемый, пренебрежительно относящийся к православной вере, находясь в городе Ломоносове, преследуя цель оскорбления религиозных чувств верующих, в социальной сети "ВКонтакте" разместил записанный им видеоролик, в котором комментировал в негативном ключе православие, пропагандировал неполноценность человека по признакам религиозной принадлежности и, демонстрируя на видео находившиеся в багажнике автомобиля предметы в качестве оружия, высказывал угрозы применения насилия в отношении христиан", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о нарушении права о свободе совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также о возбуждении ненависти и вражды и унижению человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как следует из предоставленных ведомством фотографий, у задержанного также изъяли топор с двумя лезвиями.