{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокурор просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве с квартирой

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военная прокуратура просит Реутовский гарнизонный военный суд приговорить к восьми годам лишения свободы в колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его супруга, по данным следствия, открыла парикмахерскую. Как уточнила ТАСС адвокат генерала Елена Капчинская, приговор будет провозглашен 30 июля.

"В ходе прений сторон военная прокуратура попросила Реутовский гарнизонный военный суд признать нашего подзащитного Сергея Милейко виновным и назначить ему 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дата провозглашения приговора запланирована на 30 июля, в 11:00 мск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина надзорное ведомство попросило в два раза меньше - четыре года колонии.

Теги
Россия
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Кубани
Водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос своего автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Mercedes Vito, сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД
Читать полностью