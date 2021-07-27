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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Кубани

Водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос своего автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Mercedes Vito, сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись на трассе "М-4 Дон" в Горячеключевском районе Краснодарского края, в результате аварии погибли два человека, пятеро, среди них двое детей, пострадали. Об этом сообщили ТАСС во вторник в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

"По предварительным данным, около 16:00 мск в районе 1 410 км автодороги "М-4 Дон" мужчина 1981 года рождения на Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос своего автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Mercedes Vito под управлением мужчины 1975 года рождения. Водитель Toyota и его пассажир погибли на месте, пятеро пассажиров Mercedes, двое из которых несовершеннолетние, для обследования доставлены в лечебное учреждение", - сказали в отделе пропаганды.

На место происшествия направлены два экипажа ДПС, двое сотрудников ГИБДД и иные экстренный службы, добавили в пресс-службе ведомства.

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