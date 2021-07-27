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В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову

Причина ее задержания пока неизвестна

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову перед началом встречи с избирателями в районе Нагатинский затон. Об этом она сама сообщила ТАСС.

"Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский затон", - сказала собеседница агентства. По ее словам, причина ее задержания сотрудниками полиции пока неизвестна.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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