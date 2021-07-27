Суд Джорджии приговорил нападавшего на массажные салоны к пожизненному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Суд штата Джорджия признал 22-летнего Аарона Лонга, устроившего в марте стрельбу в массажных салонах, виновным в четырех убийствах и назначил ему наказание в виде четырех пожизненных сроков заключения. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По его сведениям, Лонг, устроивший стрельбу в трех массажных салонах, где работали преимущественно люди азиатского происхождения, сознался во всех четырех убийствах. Отмечается, что если бы он не признал себя виновным, прокуратура бы настаивала на смертной казни. При этом Лонг все еще может быть приговорен к высшей мере наказания, так как еще четыре инкриминируемых ему убийства были совершены в тот день в другом районе, и по ним будет проведен отдельный судебный процесс.

16 марта в городе Атланта и его окрестностях (штат Джорджия) Лонг совершил нападение со стрельбой на три массажных салона. В результате погибли восемь человек, один пострадал. Шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии. На суде Лонг заявил, что расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы.

Произошедшее привело к тому, что весной в разных частях США сотни людей устраивали протесты против проявления ненависти в отношение людей азиатского происхождения. Розничные продавцы оружия зафиксировали резкий рост спроса на средства самообороны среди людей с азиатской внешностью.