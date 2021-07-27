В Крыму сироте пытались выдать квартиру в аварийном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать сироте квартиру в аварийном доме без канализации и газа, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен пост от имени жительницы Красногвардейского района, являющейся сиротой и стоящей шесть лет на очереди с целью получения положенных квадратных метров". "Девушка сообщила, что предложенное администрацией жилое помещение не только не соответствует санитарным нормам, но и изначально должностные лица предлагали ей подписать документы без осмотра квартиры, от чего девушка отказалась", - сообщается в пресс-релизе.

Были организованы проверка с выездом в администрацию для изучения всей интересующей следствие документации, а также опрос пострадавшей. "Дом находится в антисанитарном аварийном состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. <...> В нем 48 квартир, в доме проживает лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью. Однако в соответствии с актом приема-передачи и акта приемки при передаче указанного жилого помещения претензий по качеству и иным показателям у заказчика не возникло", - уточняется в сообщении.

Органы следствия будут способствовать в получении женщиной жилья на территории того поселения, где она работает и куда ходит в детский садик ее 4-летний ребенок. Дело для дальнейшего расследования передадут в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.