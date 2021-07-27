Главаря действовавшей в 90-е годы банды в Москве признали виновным в двойном убийстве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Сергея Захарова, признав его виновным в незаконном обороте оружия и совершении двойного убийства из корыстных побуждений в составе организованной группы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского городского суда, обсуждение последствий вердикта назначено на 30 июля.

"27 июля 2021 года в Московском городском суде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт по уголовному делу в отношении Сергея Захарова, согласно которому он признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы. Кроме того, он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств, а также одном убийстве", - рассказал руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев. Он уточнил, что голоса присяжных заседателей разделились поровну. "В соответствии с п. 5 ст. 343 УПК РФ ("Вынесение вердикта") при равенстве голосов принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ", - отметил собеседник агентства.

Вердиктом присяжных установлено, что в 90-е годы Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы вести наблюдение за активным участником Таганской ОПГ, а затем убить его, рассказали ТАСС в Мосгорсуде. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова по $2,5 тыс.

Также, по словам Лазарева, подсудимый, руководствуясь неприязненными отношениями к бывшему члену банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов в рамках уголовного дела, в начале 1996 года принял решение о его убийстве. Обвиняемый привлек своих "подчиненных" к совершению преступления за вознаграждение, передав им огнестрельное оружие и сообщив информацию о месте жительства жертвы. Исполнители получили от Захарова $12 тыс.

Обсуждение последствий вердикта назначено на 30 июля в 10:30 мск.