Fox: четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии

ТАСС, 27 июля. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом во вторник со ссылкой на заявление Федерального авиационного управления США (FAA) сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

Согласно его данным, самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.

В понедельник калифорнийское подразделение телеканала CBS со ссылкой на пожарных и полицию информировало о крушении легкомоторного самолета недалеко от аэропорта Траки-Тахо.