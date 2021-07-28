Крупный лесной пожар локализовали в Костромской области

КОСТРОМА, 28 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Кологривском районе Костромской области, охвативший площадь 720 га, локализовали при помощи противопожарного разрыва. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Костромской области на месте крупного лесного пожара в Кологривском районе завершено обустройство противопожарного разрыва. С его помощью удалось полностью локализовать лесной пожар, тем самым обеспечив безопасность населенным пунктам и экономике", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь активного горения составляет примерно 230 га. На месте работают 156 человек, используется 48 единиц техники - это силы и средства лесничеств, пожарно-химических станций, арендаторов, ГУ МЧС России по Костромской области, дорожных, лесопромышленных предприятий.

Лесной пожар в Кологривском районе обнаружили 18 июля при видеомониторинге. С 21 июля в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. 27 июля площадь пожара увеличилась до 720 га. Тушение осложнялось сухой погодой и порывами ветра, участок возгорания находится на большом отдалении от источников воды.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запретили.