В Хабаровском крае прогнозируют еще один паводок на горных реках

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют еще один паводок на горных реках в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, который в июле уже пережил сильное наводнение с подтоплением сел и разрушением мостов. Об этом сообщили журналистам в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

"Дожди, прошедшие за последние сутки на севере и в центре Хабаровского края, способствуют подъемам уровней на отдельных малых реках региона. Наиболее напряженная ситуация прогнозируется в Верхнебуреинском районе, где неустойчивая погода сохранится еще сутки. На реке Бурея у села Усть-Ниман к 28-30 июля ожидается подъем воды на два-четыре м до отметок 850-980 см, при которых возникают неблагоприятные явления. Критическим считается уровень 1 100 см, однако две недели назад подтопления возникали здесь уже при 1 тыс. см", - говорится в сообщении. В зоне паводка вновь могут оказаться участки дорог, земель, низких мест в селе Усть-Ургал.

Паводок в Верхнебуреинском районе начался после прошедших в бассейне Буреи в середине июля дождей. В верхнем течении реки и в ее притоках подъем воды за сутки составил до трех метров. Подтопило 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, большой водой разрушило 10 мостов. Вода сошла с подтопленных территорий, люди вернулись в свои дома. В поселениях ведутся работы по откачке воды, просушке домов, расчистке и дезинфекции освобожденных от воды территорий. Более чем 200 жителям оказали адресную помощь. В районе усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и организовали подвоз питьевой воды.

"Муниципальные комиссии обследовали около 90 жилых домов, от местных жителей поступило 518 заявлений на оказание единовременной материальной и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости. Дополнительно принято 111 заявлений от отдельных категорий граждан, имеющих право на единовременную материальную помощь. Это люди пожилого возраста, люди с ограничениями по здоровью, малоимущие семьи и другие. Из них пять человек уже получили выплаты, на остальных оформляются документы", - говорится в сообщении. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев накануне во время совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщил, что ущерб от паводка составил более 290 млн рублей.

До сих приостановлена работа паромной переправы через Бурею, связывающей поселения Шахтинск и Софийск с районным центром - поселком Чегдомын. В населенных пунктах есть запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ.

На Амуре паводковая обстановка пока стабильная, уровень воды у Хабаровска утром зафиксировали на отметке 394 см, за сутки он вырос на 11 см. У Комсомольска-на-Амуре отметка опустилась до 441 см. К концу недели очередная волна амурского паводка переместится от Еврейской автономной области к Хабаровскому краю. У Хабаровска к 2-3 августа уровень воды может достигнуть 420-450 см, подтопления начинаются при отметке 450 см.