ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. В Якутии за сутки ликвидировали 11 природных пожаров на площади свыше 55 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 11 [природных пожаров] на общей площади свыше 55 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 109 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

На территории республики действует 126 природных пожаров. За сутки в тушении участвовали 1 838 человек, задействовали 258 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

На территории Вилюйского и Горного районов задействовали самолет Ан-26 "Циклон", прибывший по заявке Авиалесоохраны. За сутки в Верхневилюйском и Хангаласском районах также применялась авиация МЧС России, произвели два сброса и слили шесть тонн воды, перебросили 17 работников лесоохраны. В ведомстве добавили, что в связи с осложненной лесопожарной обстановкой на защиту населенных пунктов Бясь-Кюель (Горный район) и Кырыкый (Верхневилюйский район) направили 25 пожарных и 15 спасателей регионального управления МЧС России. "Сегодня аэромобильные группировки главного управления работают на территории Горного и Верхневилюйского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый и в Нюрбинском районе", - цитирует пресс-служба начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.