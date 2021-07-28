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Медведь напал на туристов в природном парке в Красноярском крае

Один человек погиб

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении администрации парка.

"На территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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