Медведь напал на туристов в природном парке в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, один человек погиб. Об этом говорится в сообщении администрации парка.

"На территории природного парка "Ергаки" произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе Девяти озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.