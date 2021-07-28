В многоэтажке Барнаула произошел хлопок газовоздушной смеси

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме на улице Молодежной в Барнауле, в результате чего, по предварительным данным, повреждены две стены, травмы получил один человек, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире, повреждена межкомнатная и наружная стена. Без пожара. По предварительной информации, травмирован один человек", - сказали в пресс-службе.

По информации городских властей, число пострадавших выросло до двух.

"Сегодня, 28 июля, около 09:00 (05:00 мск) в многоквартирном доме по ул. Молодежной, 37, произошел хлопок бытового газа. Взрыв случился в третьем подъезде дома № 37, квартира № 78. Есть двое пострадавших - пожилая женщина и девочка, они госпитализированы", - говорится в сообщении мэрии города.

Жильцов одного из подъездов дома эвакуировали.

"Проведена эвакуация жильцов других квартир подъезда. На месте происшествия находятся оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, пожарно-спасательные подразделения. Проводится оценка степени повреждения конструкций дома", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В новость внесены изменения (6:06) - уточнена информация о количестве пострадавших