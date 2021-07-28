СК начал проверку по факту взрыва газа в квартире в Барнауле

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. СК начал проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в Барнауле, в результате которого пострадали два человека, сообщили ТАСС в СК по региону.

"Утром 28 июля 2021 года в городе Барнауле в одной из квартир на улице Молодежной произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 69-летняя женщина. Кроме того, при обрушении конструкции стены дома травмы получил семилетний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

Следователи СК проводят осмотр места происшествия. В ходе проверкидадут правовую оценку работе лиц, в чьи обязанности входит обслуживание газового оборудования.

Кроме того, проверку на месте проводит прокурор Железнодорожного района Барнаула. Он координирует работу сотрудников правоохранительных органов. В сообщении прокуратуры уточняется, что прокурором будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Причиной взрыва газа в жилом доме в Барнауле могла стать неисправность газового оборудования, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа в квартире пятиэтажного дома на улице Молодежной в городе Барнауле произошел утром 28 июля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара в результате случившегося не возникло. Пострадали два человека - женщина и ребенок, они госпитализированы. Глава города Вячеслав Франк заявил журналистам, что ребенок по предварительным данным, напуган, но физически не пострадал.