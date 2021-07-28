К месту нападения медведя на туристов в Красноярском крае вылетел вертолет

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Следственно-оперативная группа вылетела в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае, где медведь напал на туристов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее администрация парка "Ергаки" сообщила, что медведь напал на группу туристов из четырех человек, один человек погиб.

"На место происшествия направилась следственно оперативная группа на вертолете. Сообщили о нападении сами туристы, которым удалось убежать. Тело пока не обнаружено. Очень труднодоступная местность", - сообщили в пресс-службе.

В СК уточнили ТАСС, что медведь напал на москвича 1979 года рождения. Остальные туристы в течение пяти-шести часов добирались до точки, где есть связь, чтобы сообщить о произошедшем. Пока подтвержденных данных о гибели туриста нет.

Руководство парка обратилось с письменным запросом в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территориях которых расположен парк "Ергаки", с предложением полностью закрыть парк для посещения (за исключением посещения территории турбаз) или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года).