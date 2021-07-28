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Мужчина обстрелял из пистолета окна двух квартир в Подмосковье

Подозреваемый признался, что купил пистолет и патроны в даркнете, чтобы напугать знакомых, угрожавших убить его

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который обстрелял из пистолета окна двух квартир в Воскресенке, сообщается на портале "МВД Медиа".

Жительница Воскресенска сообщила полиции, что кто-то обстрелял окна и дверь ее квартиры на улице Белинского и скрылся.

"Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. Установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению на территории округа. Злоумышленник также по улице Белинского обстрелял окна уже другой квартиры", - говорится в сообщении.

Мужчина признался, что купил пистолет и патроны в даркнете, чтобы напугать знакомых, угрожавших убить его. Оружие он уже выбросил.

Возбудили уголовные дела о хулиганстве и незаконном хранении оружия. Мужчину взяли под стражу.

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