Локальный режим ЧС ввели в районе Барнаула, где в жилом доме произошел взрыв газа

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Барнаула ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районе, где в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил журналистам глава города Вячеслав Франк.

"Сейчас мы объявляем в районе в связи с этой ситуацией режим ЧС по данному адресу", - сказал Франк.

Взрыв газа в квартире пятиэтажного дома по улице Молодежной в Барнауле произошел утром 28 июля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожар в результате произошедшего не возник. Пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали. Глава города Вячеслав Франк заявил журналистам, что ребенка доставили в детскую больницу. По предварительным данным, он напуган, но физически не пострадал. Из дома эвакуировали 32 человека. Строительная компания обследует здание, затем будет принято решение, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры или им предложат разместиться в ПВР.