Пассажирский самолет Москва-Самара вернулся в Шереметьево после вылета из-за течи топлива

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737, вылетевший в Самару из Москвы, вернулся в аэропорт из-за предположительной течи топлива из двигателя. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Предварительная причина возврата - течь топлива из двигателя", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, самолет вылетел из Шереметьево по графику - в 06:25 мск. Спустя примерно 40 минут он вернулся в аэропорт вылета. Причина случившегося устанавливается.

