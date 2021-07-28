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Лесные пожары в России

Иркутск накрыл дым от лесных пожаров, действующих в Якутии

По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировали

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров, действующих в Якутии, во вторник накрыл Иркутск. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщила пресс-служба администрации города.

"Иркутск и еще 18 населенных пунктов Иркутской области попали в зону задымления от лесных пожаров, действующих в Республике Саха (Якутия). На утро 28 июня задымление наблюдается на территории всего города. По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Якутии горит свыше 1,3 млн га леса. В республике действует режим чрезвычайной ситуации.

В Иркутской области лесные пожары зарегистрированы на площади 11,3 тыс. га.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьЯкутия
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