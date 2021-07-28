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Главный редактор The Insider Доброхотов заявил, что к нему пришли с обыском

Минюст России 23 июля включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли с обыском к главному редактору интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову, заявил в среду сам журналист.

"Кажется, у меня обыск. В дверь моей квартиры на Литовском бульваре стучится полиция", - сказал он. После этого связь с Доброхотовым прервалась.

Минюст России в минувшую пятницу, 23 июля, сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.

В отношении главреда The Insider возбудили дело о клевете
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