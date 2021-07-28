В Бурятии озеро-спутник Байкала вышло из берегов и подтопило поселок

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Уровень воды в озере Котокель, находящемся рядом с Байкалом, поднялся, подтоплены подворья в бурятском поселке Исток, в населенном пункте вводят режим ЧС. Об этом сообщил журналистам в среду министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.

"Уровень озера Котокель превысил максимальную отметку, 26 подворий затоплены в поселке Исток, есть риск подтопления дороги. Принято решение о введении режима ЧС, выплатить жителям компенсацию, принять меры, чтобы снизить уровень воды, провести берегоукрепительные работы", - сказал Матвеев.

На подтопленной территории проживают 42 человека. Всего в Истоке живут около 150 человек. "У людей уничтожен урожай, нужно выплатить денежные средства пострадавшим от стихии", - отметили в правительстве региона.

Площадь озера Котокель оставляет около 67 кв. км. Его называют спутником Байкала, этот водоем находится в 2 км от крупного озера, с восточной стороны.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в последние годы на территории республики, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в Байкал, наблюдаются обильные осадки. Региональные власти ведут подготовку к возможным ЧС, связанным с наводнением.

На прошлой неделе в правительстве Бурятии сообщили, что обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры в Кабанском и Баргузинском районах, выходу грунтовых вод в подвалах местных жителей, также есть угроза нарушения экосистем Забайкальского национального парка и Байкальского биосферного заповедника.