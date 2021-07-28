Суд под Новосибирском приостановил деятельность двух заправок

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Обской городской суд под Новосибирском приостановил на срок до 75 суток деятельность двух автозаправок после найденных там в ходе проверки прокуратуры нарушений, говорится в сообщении прокуратуры региона. Проверка была инициирована после крупного пожара на заправке в Новосибирске, в котором пострадали 35 человек.

"Постановления прокуратуры по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ рассмотрены Обским городским судом. В результате рассмотрения материалов проверок суд приостановил деятельность двух АГЗС (ЗАО "Сибцентрлайн" и ООО "Сибтракт") на срок до 75 суток и до 40 суток соответственно", - говорится в сообщении. Проверки были проведены на трех заправках. Должностным лицам назначены штрафы до 30 тыс. рублей.

После пожара прокуратура Новосибирской области начала масштабную проверку всех заправок региона. В июле Октябрьский районный суд приостановил на 90 суток работу двух АГЗС в Новосибирске (на улице Большевистской и Гусинобродском шоссе), как и загоревшаяся, принадлежащих компании "Сибгаз".

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня. Его общая площадь составила 1 200 кв. метров. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").