Замглавы следственного управления МВД Бурятии задержали по подозрению в коррупции

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия Андрей Бардаханов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бардаханов задержан при получении взятки в особо крупном размере", - сообщил источник.

Речь, по предварительным данным, о 15 млн рублей.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили ТАСС, что руководством ведомства по данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. "В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе.