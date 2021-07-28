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Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 73

Всего в зоне бедствия оказались 13,66 млн человек

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванных проливными дождями наводнений на территории провинции Хэнань в центральной части Китая за последние сутки увеличилось до 73 человек. Об этом сообщили в среду местные власти.

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Накануне местная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о 71 погибшем.

Согласно официальным данным, в зоне бедствия оказались 13,66 млн жителей, из наиболее опасных районов эвакуированы в общей сложности 1,5 млн человек.

По предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (примерно $13,63 млрд по текущему курсу), полностью разрушены более 17 тыс. жилых зданий.

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