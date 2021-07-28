Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 73

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате вызванных проливными дождями наводнений на территории провинции Хэнань в центральной части Китая за последние сутки увеличилось до 73 человек. Об этом сообщили в среду местные власти.
Накануне местная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о 71 погибшем.
Согласно официальным данным, в зоне бедствия оказались 13,66 млн жителей, из наиболее опасных районов эвакуированы в общей сложности 1,5 млн человек.
По предварительным подсчетам, прямой ущерб от наводнений превысил 88,53 млрд юаней (примерно $13,63 млрд по текущему курсу), полностью разрушены более 17 тыс. жилых зданий.