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Задержка вылета самолета из Крыма превысила 15 часов

При вылете из Внуково у самолета зафиксировали вибрацию двигателя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Задержка самолета авиакомпании "Якутия", накануне благополучно совершившего посадку в Симферополе при вибрации двигателя, превысила 15 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Борт должен был вылететь во вторник в 18:10 (время совпадает с московским). В настоящее время регистрация закрыта, самолет задерживается до 10:00 среды.

В пресс-службе аэропорта Симферополя подтвердили факт задержки вылета рейса. "Представители авиакомпании работают с пассажирами", - добавил собеседник агентства.

Вибрация двигателя была зафиксирована накануне на пассажирском Boeing-737 при вылете из аэропорта Внуково. Самолет направлялся в Симферополь.

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