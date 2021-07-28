В отношении главреда The Insider возбудили дело о клевете на журналиста из Нидерландов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.

По ее словам, также в отношении Доброхотова подан и гражданский иск о защите чести и достоинства в интересах журналиста из Нидерландов.

Гуревич сообщила, что Доброхотову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Насколько мне известно, дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет"). По ней может грозить максимум два года лишения свободы", - сказала она, отметив, что размер наказания будет определен судом, который должен состояться после следствия.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли с обыском к Доброхотову.

Минюст России в минувшую пятницу, 23 июля, сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.