В центре Петербурга двое мужчин избили и ограбили артиста балета Михайловского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Артиста балета избили и ограбили двое мужчин на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело, задержан один из подозреваемых, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию поступило сообщение от 41-летнего артиста балета о том, что <…> двое неизвестных преступников избили заявителя и отобрали у него 7 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж"", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В ведомстве отметили, что, со слов артиста, нападение произошло рано утром 25 июля. Имя потерпевшего в сообщении не уточняется. В полицию обратился еще один мужчина, который сообщил, что вечером 24 июля также в центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, двое неизвестных напали на него и отняли мобильный, наушники, а также перевели себе деньги с его банковской карты. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений задержан 31-летний житель одной из северокавказских республик", - сообщили в полиции. Второго участника нападений ищут.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, артиста зовут Дмитрий Ярмийчук, с 2007 года он состоит в труппе Михайловского театра в Петербурге. По данным театра, он исполняет партии в балетах " Жизель, или Вилисы", "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар" и других. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.