В Пекине пять человек погибли в результате обрушения склона дорожной насыпи

ПЕКИН, 28 июля. /ТАСС/. Пять жителей Пекина погибли в результате обрушения высокого склона дорожной насыпи, которая частично засыпала находящееся рядом жилое строение. Об этом сообщил в среду информационный портал Sina.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник примерно в 18:30 по местному времени (13:30 мск) на территории района Хайдянь в западной части Пекина. Под завалом оказались 12 человек, семь из них удалось спасти. Все они были доставлены в ближайшую больницу.

Причины происшествия выясняются, ведется следствие.