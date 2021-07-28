В Приморье выявили два очага африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Лаборатория Россельхознадзора подтвердила наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) в двух хозяйствах в Партизанском районе Приморского края, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

"Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 28 июля 2021 года подтверждены случаи заболевания африканской чумой свиней в хозяйстве села Сергеевка и ЛПХ села Золотая Долина Партизанского района", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Приморском крае выявлено 17 очагов АЧС, 13 из них ранее были оздоровлены. Действующими остаются четыре очага, включая два новых.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.