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Еще одна пострадавшая при столкновении четырех машин под Саратовом умерла в больнице

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что состояние остальных пострадавших стабильное

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения и последующего возгорания четырех автомобилей в Саратовской области выросло до двух, одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Накануне четыре автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание машин. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту ДТП проводится доследственная проверка.

"Пациентка умерла в больнице, несмотря на все усилия врачей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние остальных пострадавших стабильное, они продолжают получать медпомощь.

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