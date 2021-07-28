Еще одна пострадавшая при столкновении четырех машин под Саратовом умерла в больнице

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновения и последующего возгорания четырех автомобилей в Саратовской области выросло до двух, одна из пострадавших умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Накануне четыре автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание машин. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту ДТП проводится доследственная проверка.

"Пациентка умерла в больнице, несмотря на все усилия врачей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние остальных пострадавших стабильное, они продолжают получать медпомощь.