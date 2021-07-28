Суд приговорил к семи годам жителя Дагестана за перестрелку с полицейскими при задержании

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил жителя республики Гамзата Газимагомедова к семи годам колонии строгого режима за стрельбу по полицейским, которые пытались его задержать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Обвинение Газимагомедову было предъявлено по трем статьям УК РФ: ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") и ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом"). Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли в отношении подсудимого обвинительный вердикт", - сообщил собеседник агентства.

"Суд, переквалифицировав действия подсудимого на статью УК РФ "Покушение на убийство", исключив из обвинения незаконное приобретение оружия и боеприпасов, а также не усмотрев объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", приговорил Газимагомедова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сообщил представитель суда.

В апреле 2020 года в пригороде Махачкалы - поселке Семендер - сотрудники полиции проводили задержание 37-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. Подозреваемый не подчинился законным требованиям полицейских, открыл огонь из пистолета и пытался скрыться на автомашине. Сотрудники открыли ответный огонь, заблокировали автомашину подозреваемого и задержали его, в перестрелке никто не пострадал. Служебная автомашина получила пять пулевых пробоин.