В Крыму группу сотрудников больницы подозревают в подделке сертификатов о вакцинации

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Полиция Крыма подозревает группу сотрудников больницы в Симферополе в организации подделки сертификатов о профилактических прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак", сообщается в среду на сайте МВД по региону.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма, осуществляли с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пяти гражданам, при этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". "Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с крупным штрафом", - сообщается на сайте.