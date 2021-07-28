Экс-главу поселения под Петербургом подозревают в мошенничестве с землей на 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Бывшего главу Бугровского сельского поселения Геннадия Шорохова в Ленинградской области, расположенного на границе с Санкт-Петербургом, которым он руководил более 30 лет, подозревают в мошенничестве с земельными участками на сумму более 150 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Дело Шорохова связано с отчуждением земельных участков в поселении, цена которых составила не менее 150 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник по месту работы бывшего главы поселения прошли обыски, мужчину задержали. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

По данным сайта администрации Бугровского сельского поселения, в конце января 2021 года на заседании совета местных депутатов было принято решение о досрочном прекращении полномочий Шорохова как главы поселения. Как следует из опубликованного документа, решение связано как с личным заявлением Шорохова об увольнении по собственному желанию, так и с обращением губернатора Ленинградской области "об удалении главы муниципального образования Шорохова Г. И. в отставку". На заседании рассматривался "вопрос об увольнении Шорохова в связи с утратой доверия".