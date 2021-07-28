Дожди в КБР вызвали подъем воды в Новом Череке и подтопление приусадебных участков

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Сильные дожди спровоцировали подъем уровня воды в реке Новый Черек в Кабардино-Балкарии, что стало причиной подтопления семи приусадебных участков в одном из населенных пунктов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в результате продолжительных и интенсивных осадков в виде дождя произошел резкий подъем уровня воды в реке Новый Черек и произошло подтопление семи приусадебных участков в с. п. Псыкод на ул. Ленина", - говорится в сообщении.

На место направлена оперативная группа МЧС России: три человека и одна единица техники, на месте находятся представители администрации муниципалитета.

Как отмечается в сообщении, социально значимые объекты в зону подтопления не попали. "Объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме. Объекты электро-, газоснабжения не нарушены", - добавили в пресс-службе. По состоянию на 09:00 мск уровень воды в реке Черек опасных отметок не превышает.

С 05:30 мск 27 июля единственная автодорога А-158, ведущая к курорту Эльбрус, была закрыта после схода селевого потока из-за обильных осадков. По состоянию на 15:47 мск на 88-м километре федеральной автотрассы А-158 Прохладный - Баксан - Азау (район поселка Эльбрус) было открыто реверсивное движение.

В настоящее время в регионе идут дожди. Ожидается, что в Нальчике за несколько ближайших дней выпадет 45 мм осадков. На территории КБР до конца 28 июля действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. Ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 18-23 м/с, на реках - подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема.