Суд обязал ликвидировать несанкционированные свалки в Новом Уренгое

ТАСС, 28 июля. Суд обязал администрацию Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировать десять несанкционированных свалок. Они несли угрозу пожарной безопасности, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры округа.

"Природоохранным прокурором направлены иски в суд с требованиями возложить на администрацию города обязанность ликвидировать десять несанкционированных свалок отходов. Судом требования прокурора удовлетворены, на администрацию возложена обязанность по ликвидации несанкционированных свалок", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что свалки были обнаружены в ходе надзорных мероприятий прокуратуры, местная администрация о них не знала и меры по ликвидации не принимала. Зафиксировано наличие твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек и других видов отходов. Часть свалок находилась рядом с зелеными насаждениями, что в летний период создает угрозу пожарной безопасности. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.