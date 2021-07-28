Власти Приамурья оценили ущерб от паводков в 6,3 млрд рублей

ТАСС, 28 июля. Правительство Амурской области оценило в 6,3 млрд рублей ущерб от паводков, которые подтопили регион в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Благодаря заблаговременному прогнозу, который мы получили за неделю до прихода воды, был проведен большой набор профилактических мероприятий. Если сравнивать с 2013 годом, тогда ущерб составил более 33 млрд рублей, в этом на сегодняшний день - 6,3 млрд рублей. Мы были готовы. Из опыта прошлых лет у нас был создан материальный и финансовый резерв", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Как уточнили в пресс-службе, на 700 млн рублей паводки принесли ущерб сельскому хозяйству, 2,2 млрд рублей необходимо на ремонт жилья, 3,1 млрд - на восстановление дорожной инфраструктуры. Вода повредила 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. При последних паводках было эвакуировано 2 740 человек, в том числе 776 детей, а в пункты временного размещения животных перевели больше 3,3 тыс. голов скота.

На счета пострадавшим жителям перечислены компенсации на 32,65 млн рублей.