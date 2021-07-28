Жителя Челябинской области осудили на 10 лет за преступление, совершенное 23 года назад

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в городе Златоусте (Челябинская область) признал местного жителя виновным в том, что он 23 года назад совершил изнасилование и убийство женщины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром областной прокуратуры.

"Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера") УК РФ. <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск сына погибшей о взыскании морального вреда в сумме 800 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода. Мужчина изнасиловал и убил 38-летнюю женщину, которая шла на работу. Предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". Благодаря современным технологиям в конце 2020 года преступление было раскрыто. В ходе допросов неоднократно судимый местный житель полностью признал свою вину, подтвердил показания при проверке на месте преступления, подробно описав механизм и обстоятельства совершенного преступления.