Более 10 детей с Урала находятся в больницах после отравления в ресторане Санкт-Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Медики оказывают помощь 13 детям, у которых выявили кишечную инфекцию по пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, 10 из них сняли с поезда в Кировской и Костромской областях. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному Минздраву взять под контроль ситуацию, сообщили в среду в Департаменте информации региона.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний прием пищи проходил в ресторане отеля "Ладога-Отель", который расположен в доме № 26 по проспекту Шаумяна.

"По поручению Евгения Куйвашева свердловский Минздрав установил взаимодействие с кировскими и костромскими коллегами. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день семеро детей проходят лечение в Костромской области, трое - в Кировской, еще трое - в детской больнице № 9 Екатеринбурга", - отметили в департаменте.

Куйвашев также обратился к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову с поручением включиться в ситуацию, со своей стороны установить взаимодействие с родителями детей, оказать всю необходимую помощь.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних при организации перевозки железнодорожным транспортом, санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. В ведомстве уточнили, что группа состояла из 18 детей и двух сопровождающих.