В Москве задержаны трое мужчин, незаконно поставивших на миграционный учет 80 иностранцев

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве троих мужчин, которые подозреваются в незаконной постановке на учет по месту пребывания 80 мигрантов. Об этом сообщили в издании "МВД-медиа" в среду.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции были задержаны трое граждан в возрасте от 44 до 56 лет по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания, - говорится в сообщении. - Всего злоумышленники фиктивно поставили на учет 80 человек".

Предварительно установлено, что злоумышленники от имени юридических лиц под видом трудоустройства иностранных граждан организовывали за деньги их незаконное пребывание на территории России. "Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в помещении хостела, расположенного на Ореховом бульваре, по адресу которого осуществлялась фиктивная постановка на учет, оперативниками были изъяты паспорта, бланки миграционного учета, миграционные карты, печати и документация юридических лиц", - сказано на портале.

По данному факту возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). В отношении всех подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.