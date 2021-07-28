Адвокат сообщила, что главред The Insider находится в статусе свидетеля по делу о клевете

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов является свидетелем по делу о клевете в отношении журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

"Роман Доброхотов проходит по делу в качестве свидетеля", - сказала она. Ранее адвокат сообщала, что ее подзащитный не имеет процессуального статуса по делу о клевете, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц.

"Дело, по которому проходит обыск у Романа Доброхотова, возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК ("Клевета") 26 апреля 2021 года. По версии УВД по ЮЗАО г. Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov", - сказала она.

В редакции The Insider предположили, что проведенный в среду у главреда обыск может быть связан с делом о клевете, которое столичные правоохранители завели 26 апреля из-за расследования The Insider и Bellingcat. В нем журналисты изучали, как распространялись фейковые материалы о катастрофе с малайзийским Boeing

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.