Легкомоторный самолет совершил посадку на федеральной трассе в Приамурье

ТАСС, 28 июля. Легкомоторный самолет Stinson-108, летевший в Читу, совершил вынужденную посадку на федеральной дороге "Амур" в Амурской области по метеоусловиям. Пострадавших нет, проводится проверка, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что 28 июля 2021 года в дневное время легкомоторный самолет Stinson-108 осуществлял плановый полет по направлению в Читу. По метеоусловиям самолет был вынужден осуществить посадку на федеральной автомобильной дороге "Амур" Архаринского района Амурской области. На борту самолета находился пилот, пассажиров не было. Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Сегодня в 15:00 (09:00 мск) в отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение, что на обочине федеральной автодороги находится легкомоторный самолет. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, информация подтвердилась. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Легкомоторный самолет будет эвакуирован. Его вывезут на автомобильном эвакуаторе после демонтажа крыльев. "Предварительно, самолет совершил посадку по метеоусловиям, поэтому дальше продолжить движение не сможет. Самолету демонтируют крылья и увезут на эвакуаторе", - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуроры.