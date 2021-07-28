Избившая сына Стаса Пьехи просит привлечь ребенка к уголовной ответственности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Избившая семилетнего сына артиста Стаса Пьехи Ирина Безбородова просит полицию привлечь ребенка к уголовной ответственности за то, что мальчик испортил ее бассейн. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи артиста.

"Это абсурд, но вместо того, чтобы принести извинения ребенку и его семье, хотя бы уже после возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой, она сама написала заявление, в котором просит привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна", - сказал адвокат, отметив, что бассейн ранее был восстановлен.

По его словам, материал проверки в отношении ребенка находится в 89-м отделе полиции поселка Рощино Ленинградской области. "Вероятно, ребенок, когда он поправится, будет опрошен по обстоятельствам, указанным в заявлении", - добавил адвокат, подчеркнув, что, согласно российским законам, малолетние дети не подлежат уголовной ответственности.

Комментариями Безбородовой и ее представителей ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что семилетний сын Пьехи получил травмы в результате нападения женщины из соседнего дома в поселке Рощино Ленинградской области. По данным Жорина, у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. По его словам, изначально проверку по факту инцидента проводили сотрудники МВД, но позднее материалы в свое производство забрал СК. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения ребенка, возбуждено уголовное дело.