В Белом море во время шторма перевернулась лодка с рыбаками

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Моторная лодка с тремя рыбаками перевернулась в Белом море, один человек погиб, еще один пропал без вести. Как говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ведомство начало проверку.

"В Архангельской области проводятся проверки по факту гибели мужчин в результате происшествий на воде. Ночью поступило сообщение о том, что в Мезенской губе в Белом море во время шторма перевернулась моторная лодка, в которой находилось три рыбака. Тело 52-летнего жителя Мезенского района извлечено из воды, 38-летнего рыбака разыскивают как без вести пропавшего", - говорится в сообщении. Одному из мужчин удалось спастись.