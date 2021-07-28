Площадь лесных пожаров в Карелии достигла 15,4 тыс. га

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Карелии на утро среды выросло с 24 до 27, площадь горения достигла 15 382 га, сообщил в выступлении в Законодательном собрании республики министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович.

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К вечеру вторника в республике было 24 очага на площади 15 201 га - в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском и Сортавальском районах.

"На текущий момент в регионе действует 27 лесных пожаров на площади 15 382 га в 10 муниципальных районах. <...> 14 пожаров на площади 9 760 га локализованы, наиболее напряженная обстановка сложилась в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском районах, где действуют наибольшие по площади лесные пожары - около 13 тыс. га. <...> заканчиваются работы по их локализации. После локализации силами арендаторов муниципальных образований проводится окарауливание, а силы оперативно перебрасываются на действующие пожары, которые возникают [в других местах]", - сказал глава Минприроды Карелии.

Подготовка к сезону в 2021 году велась на основе данных за последние несколько лет. При этом, как отметил докладчик, за последние пять лет в Карелии не обнаруживали крупных лесных очагов, а средняя площадь возгораний составляла 5 га.

"Температурный режим и отсутствие осадков привели к значительному повышению класса пожарной опасности, который отличается от средних многолетних значений. <...> на начало [лесопожарного] периода был зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 386 га. Средняя площадь одного пожара составляла 3,8 га", - сказал Карпилович.

В Карелии до 31 июля введен режим ЧС. Запрещен вход в леса Суоярвского, Пряжинского, Муезерского, Сегежского и Прионежского районов. В МЧС рекомендовали жителям воздержаться от разведения костров, сжигания мусора.